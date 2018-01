Cavaliers, Magic e Warriors: decisão na última rodada Apesar das suas vitórias, Cleveland Cavaliers, Orlando Magic e Golden State Warriors só poderão saber suas posições definitivas nos playoffs na noite desta quarta-feira, após a última rodada da temporada regular da NBA. O Cavaliers venceu por 98 a 92 o Philadelphia Sixers, e poderá terminar a temporada regular com a segunda melhor campanha da Conferência Leste. A equipe de Cleveland vai decidir em casa a posiçãoo em que se classifica para a fase final. O armador Larry Hughes anotou 22 pontos para o Cavaliers (49-32), empatado com o Chicago Bulls no segundo lugar da Conferência Leste. O time de Cleveland pode se isolar na vice-liderança se vencer o Milwaukee Bucks e se o New Jersey Nets derrotar o Bulls. Já o Magic vai definir a sua classificação na última rodada, depois de vencer por 95 a 89 o Washington Wizards. O ala Antawn Jamison marcou 48 pontos, seu recorde na temporada, mas não evitou a derrota do Wizards, que briga com o próprio Magic pelo sétimo lugar da Conferência Leste. O Wizards (40-41) precisa de uma vitória sobre o Indiana Pacers para ficar com o sétimo lugar. Outra opção é uma derrota do Magic para o Miami Heat. Outra equipe ainda na briga é o Golden State Warriors. O time venceu por 111 a 82 o Dallas Mavericks. O ala francês Mickael Pietrus fez 22 pontos. O Warriors (41-40), que há 13 anos não vai à fase final, disputa uma vaga com o Los Angeles Clippers (40-41). A equipe de Los Angeles leva vantagem no confronto direto e se classificaria com um empate em 41-41. O Warriors vai enfrentar o Portland Trail Blazers, e o Clippers encara o New Orleans Hornets. O Los Angeles Clippers contou com a boa atuação do ala Elton Brand, com 21 pontos, para vencer por 103 a 99 o Phoenix Suns e assim manter suas possibilidades de estar nas finais da liga. Num jogo entre duas equipes já classificadas, o reserva Flip Murray liderou o ataque com 16 pontos e o Detroit Pistons venceu por 100 a 84 o Toronto Raptors. Também num jogo sem importância para a classificação dos playoffs, o ala Josh Smith e o armador Tyronn Lue, com 25 pontos cada um, levaram o Atlanta Hawks a uma vitória por 118 a 102 sobre o Indiana Pacers. Ambas equipes já estão fora da fase final.