Cavaliers mantêm boa fase na NBA O Cleveland Cavaliers manteve a boa fase na atual temporada da liga americana de basquete profissional (NBA) ao derrotar, na noite de ontem, o Chicago Bulls, por 102 a 91. Foi a sexta vitória consecutiva da equipe de LeBron James, que fez 32 pontos, sendo 12 no último período. Com o resultado, os Cavaliers se consolidaram no segundo lugar da Divisão Central. Outros resultados - Orlando 108, Milwaukee 93; Washington 94, L.A. Lakers 91; New Jersey 109, New York 101; Phoenix 103, Minnesota 89; Dallas 102, Indiana 80; Utah 105, Memphis 102; Seattle 118, Boston 111; Portland 105, Sacramento 92; Denver 118, Golden State 112.