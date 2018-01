Cleveland Cavaliers supera Nuggets com show de LeBron James

O astro LeBron James tem bons motivos para comemorar nesta quarta-feira. Afinal, na véspera do seu aniversário de 31 anos, ele liderou o Cleveland Cavaliers na vitória por 93 a 87 sobre o Denver Nuggets, fora de casa, e terminou o duelo da NBA como cestinha com 34 pontos.

LeBron ainda obteve seis rebotes e deu duas assistências no 21º triunfo em 30 partidas dos líderes da Conferência Leste. Iman Shumpert contribui para a vitória com 16 pontos, enquanto Kevin Love somou oito pontos e 14 rebotes para levar o Cavaliers fechar um giro de quatro jogos pela Costa Oeste com dois triunfos e duas derrotas.

Kyrie Irving, que tenta recuperar a forma após longo período afastado das quadras por causa de uma fratura no joelho esquerdo, foi poupado do duelo. Will Barton anotou 29 pontos pelos Nuggets, que sofreram a sexta derrota nos últimos sete jogos e ocupam a 11ª posição na Conferência Oeste. O time voltou a sofrer com as ausências dos lesionados Danilo Gallinari e Emmanuel Mudiay.

Com mais de 20 pontos de Russel Westbrook e Kevin Durant pela 25ª vez na temporada, o Oklahoma City Thunder superou o Milwaukee Bucks por 131 a 123, em casa, pela rodada de terça-feira da NBA. Westbrook anotou 27 pontos, um a mais do que Durant no 11º triunfo do Thunder nos últimos 14 jogos.

Enes Kanter também se destacou ao marcar 23 pontos, enquanto o novato Cameron Payne fez 16 para o terceiro colocado do Oeste. Khris Middleton foi o cestinha da partida com 36 pontos e Giannis Antetokounmpo somou 27 pontos e dez rebotes pelos Bucks, antepenúltimo colocado da Conferência Leste.

Com uma ótima atuação de Al Horford, o Atlanta Hawks derrotou o Houston Rockets por 121 a 115, fora de casa, na noite de terça. O dominicano foi um dos cestinhas da partida e conseguiu um "double-double" com 30 pontos e 14 rebotes, liderando a virada dos Hawks, que chegaram a estar perdendo por 19 pontos de diferença no começo do duelo.

Kent Bazemore anotou 26 pontos, enquanto Paul Millsap e Jeff Teague fizeram 22 cada para os Hawks, embalados por sete vitórias nas últimas oito partidas, o que deixa a equipe na vice-liderança da Conferência Leste. Dwight Howard liderou os Rockets com 30 pontos e 16 rebotes. Já James Harden acumulou 26 pontos, dez rebotes e oito assistências para o sétimo colocado do Oeste.

Em duelo definido apenas na prorrogação, o Memphis Grizzlies superou o Miami Heat por 99 a 90, em casa. O espanhol Marc Gasol brilhou no tempo extra, quando anotou 7 dos seus 23 pontos no duelo. Além disso, ele contribuiu para o triunfo com oito rebotes, seis assistências e quatro tocos.

Zach Randolph somou 17 pontos, um a mais do que Mike Conley e Jeff Green, enquanto Mario Chalmers marcou 12 pelo sexto colocado do Oeste. Chris Bosh fez 22 pontos, Dwyane Wade anotou 19 e Goran Dragic acumulou 16 pelo Heat, que está em oitavo lugar no Leste.

Já o New York Knicks encerrou uma série de quatro derrotas ao superar o Detroit Pistons por 108 a 96, em casa, com boa atuação coletiva, tanto que seis jogadores anotaram ao menos dez pontos. Os destaques foram Carmelo Anthony, com 24 pontos, e Derrick Williams, com 18.

