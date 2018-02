Cavaliers surpreendem os Nets na NBA O Cleveland Cavaliers, que tem a pior campanha da temporada, surpreendeu o New Jersey Nets na noite deste domingo, em Cleveland (EUA), em mais uma rodada da NBA. Os Cavaliers venceram os Nets por 93 a 88. Zydrunas Ilgaus foi o cestinha do Cleveland, com 29 pontos. O resultado não muda em nada a péssima campanha do Cleveland na Conferência Leste, com 13 vitórias e 56 derrotas, último lugar na Divisão Central. O New Jersey manteve sua condição de líder da Divisão do Meio-Oeste, com 42 vitórias e 28 derrotas. Com a derrota dos Nets, o Philadelphia Sixers ficou mais próximo do líder. Os Sixers venceu fora de casa o Toronto Raptors por 112 a 95 e soma agora 41 vitórias e 28 derrotas. Allen Iverson comandou os Sixers, com 32 pontos. Outros resultados deste domingo: San Antonio 98 x 89 L.A. Lakers Orlando 96 x 74 Miami Detroit 105 x 82 Chicago Sacramento 109 x 108 Houston Golden State 113 x 107 Washington