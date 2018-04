Cavaliers vai à Califórnia e vence Clippers pela NBA

O Cleveland Cavaliers foi à Califórnia e venceu, na noite deste domingo, o Los Angeles Clippers por 103 a 95, em partida da temporada regular da NBA. Veja também Heat quebra seqüência de 16 derrotas ao bater Knicks pela NBA O destaque do Cavaliers (4-3) ficou com o pivô lituano Zydrunas Ilgauskas, com 25 pontos, enquanto LeBron James, muito marcado durante toda a partida, contribuiu com 22. O ala Drew Gooden deixou a quadra com um "double double" ao converter 18 pontos e pegar 17 para o Cleveland. O veterano armador Sam Cassell liderou o ataque do Clippers (4-2), com 28 pontos e 5 assistências. O ala Corey Maggette conseguiu um "double double", com 25 pontos e 11 rebotes.