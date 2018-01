Cavaliers vence com grande atuação de Anderson Varejão Em noite inspirada do ala-pivô brasileiro Anderson Varejão, o Cleveland Cavaliers venceu o Atlanta Hawks por 100 a 99, em casa, pela última rodada da temporada regular da NBA, na noite desta quarta-feira. Nos 32 minutos em que esteve em quadra, Varejão marcou 14 pontos e interceptou 18 rebotes, a melhor performance de sua carreira. O brasileiro encestou 4 de 7 arremessos de quadra e converteu 6 de 9 lances livres, além de ter registrado uma assistência, uma roubada de bola e três tocos. O cestinha do Cavaliers foi o ala-armador Ronald Murray, com 19 pontos. O Cavaliers (50-32) enfrentará o Washington Wizards na primeira rodada dos playoffs da Conferência Leste. O time de Washington venceu três das quatro partidas jogadas entre as duas equipes nesta temporada. Os confrontos dos playoffs, que começarão neste sábado, são: Conferência Leste - Detroit Pistons (1.º) x Milwaukee Bucks (8.º), Miami Heat (2.º) x Chicago Bulls (7.º), New Jersey Nets (3.º) x Indiana Pacers (6.º) e Cleveland Cavaliers (4.º) x Washington Wizards (5.º). Conferência Oeste - San Antonio Spurs (1.º) x Sacramento Kings (8.º), Phoenix Suns (2.º) x Los Angeles Lakers (7.º), Denver Nuggets (3.º) x Los Angeles Clippers (6.º) e Dallas Mavericks (4.º) x Memphis Grizzlies (5.º). Outros resultados da rodada Indiana Pacers 89 x 83 Orlando Magic Boston Celtics 84 x 78 Miami Heat Detroit Pistons 80 x 96 Washington Wizards New Jersey Nets 83 x 90 New York Knicks Charlotte Bobcats 94 x 86 Philadelphia 76ers Dallas Mavericks 71 x 85 Los Angeles Clippers Houston Rockets 87 x 89 San Antonio Spurs Minnesota Timberwolves 92 x 102 Memphis Grizzlies (após duas prorrogações) Chicago Bulls 127 x 106 Toronto Raptors Utah Jazz 105 x 102 Golden State Warriors Portland Trail Blazers 96 x 106 Phoenix Suns Los Angeles Lakers 115 x 95 New Orleans Hornets Seattle SuperSonics 109 x 98 Denver Nuggets