Cavaliers vencem 10ª partida na NBA Ricky Davis e o lituano Zydrunas Ilgauskas marcaram juntos 41 pontos e lideraram a vitória do Cleveland Cavaliers sobre o Houston Rockets por 105 a 102. Apesar da vitória, depois de quatro derrotas consecutivas, a equipe continua com a pior campanha da NBA e a última posição da Divisão Central, com 10 vitórias em 50 partidas. O Houston perdeu a oportunidade de se aproximar do Utah Jazz na Divisão do Meio-Oeste. Os Rockets, que perderam a segunda partida seguida, têm 26 vitórias e 22 derrotas e continua em quinto lugar. O Jazz se distanciou um pouco mais nesta noite após vencer em casa a fraca equipe do Memphis Grizzilies, por 105 a 84. Maurice Taylor foi o cestinha, com 30 pontos. Outros resultados desta quarta: Boston 114 x 74 Seattle New Jersey 111 x 85 Philadelphia Portland 101 x 87 Miami Detroit 89 x 80 LA Clippers New Orleans 108 x 84 Sacramento San Antonio 103 x 99 Golden State