Cavaliers vencem a primeira no confronto contra os Pistons O Cleveland Cavaliers conseguiu sua primeira vitória na série contra o Detroit Pistons, neste sábado, por 86 a 77, em casa. O ala-pivô brasileiro Anderson Varejão teve uma grande atuação, marcando 16 pontos. A equipe da casa foi para o intervalo perdendo por seis pontos. Mas a grande estrela dos Cavaliers, o ala LeBron James, conseguiu se livrar da forte marcação dos Pistons no segundo tempo. Marcou um "triple-double" (dois dígitos em três estatísticas) e levou sua equipe à virada. No quarto período, o time venceu por 33 a 21. James terminou a partida com 21 pontos, dez rebotes e dez assistências, além de quatro roubos de bola. Varejão, com 16 pontos, converteu seis de sete arremessos e quatro de cinco lances livres. Ele ainda pegou dois rebotes. Pelos Pistons, a dupla de armadores Chauncey Billups e Richard Hamilton acumulou 42 pontos, dez assistências e cinco cestas de três pontos. Os atuais campeões do Leste e vice da NBA ainda lideram a série por 2 a 1, depois de terem vencido ambos os jogos em casa. A próxima partida entre as duas equipes será realizada na próxima segunda-feira, em Cleveland.