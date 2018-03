Cavaliers vencem Celtics e se recuperaram nas semifinais

O Cleveland Cavaliers venceu o Boston Celtics pelas semifinais da Conferência Leste da NBA, fazendo 108 a 84, em jogo realizado no Quick Loans Arena, em Cleveland. Foi a primeira vitória do Cavaliers em três partidas já disputadas nesta fase melhor de sete. O quarto jogo da eliminatória será disputado na próxima segunda-feira no próprio Quicken Loans Arena. O Cavaliers buscará a segunda vitória aproveitando-se da vantagem de campo. O armador Delonte West foi o destaque do Cavaliers convertendo 21 pontos, sua melhor marca como profissional na fase final da competição. O ala-pivô brasileiro Anderson Varejão, que jogou 11 minutos após deixar o banco de reservas, marcou cinco pontos, convertendo 2 de 3 arremessos de quadra e 1 de 1 lance livre, com um rebote. Pelo Celtics, o destaque foi o ala Kevin Garnett que marcou 17 pontos, pegou 9 rebotes e deu duas assistências, liderando sua equipe, mas não conseguindo evitar a derrota fora de casa.