CBB afirma que tem mais de 20 times A Confederação Brasileira de Basquete divulgou nesta quinta-feira que o Campeonato Nacional de 2006 já conta com mais de 20 times inscritos. O presidente da entidade, Gerasime Bozikis, só se pronunciará no próximo dia 19, na reunião que fará com os clubes. ?Grego? afirmou que os clubes que disputarão a Nossa Liga de Basquete, presidida por Oscar Schmidt, não disputarão o Campeonato Nacional, de dezembro a junho.