CBB aguarda a contraprova de Baby A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) recebe, segunda-feira, da Fiba, a federação internacional da modalidade, o resultado da contraprova do exame antidoping do pivô Rafael Araújo, o Baby, que joga na Universidade Birghman Young, de Utah (EUA), feito durante o Mundial de Indianápolis. O assistente-técnico da seleção brasileira, Aloisio Ferreira, o Lula, disse que a seleção foi preparada, inclusive com palestra de médico especialista em doping, no início dos treinos para o Mundial. Mas Baby se juntou ao grupo dois dias antes do Mundial. "Desde julho de 2000 não atuava no Brasil. Veio para o grupo em uma situação emergencial."