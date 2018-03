CBB anuncia comissão técnica da seleção no sul-americano

Paulo Teixeira Sampaio será o técnico da seleção brasileira adulta masculina de basquete que irá disputar o 43.º Campeonato sul-americano do Chile, que acontece entre 1 e 6 de julho. A equipe terá ainda, o assistente técnico Christiano Pereira - técnico da seleção brasileira sub-15 - e os preparadores físicos André Guimarães e Fábio Ganime. O anúncio oficial da comissão técnica foi feito nesta quinta-feira pelo Superintendente Técnico da CBB, Luiz Antonio Rodrigues. "É uma comissão técnica formada por excelentes profissionais e todos têm um perfil que se encaixa perfeitamente dentro da filosofia da entidade", explicou Luiz Antonio. "Paulo Sampaio está no basquete há 38 anos, como jogador e técnico, e tem todas as condições de fazer um excelente trabalho na seleção adulta", completou o dirigente. Christiano Pereira, de 35 anos, é assistente técnico da seleção brasileira desde 2006 quando foi medalha de bronze na Copa América. Em 2007, junto com o técnico José Alves Neto, levou o Brasil ao quarto lugar no Campeonato Mundial Sub-19 da Sérvia. No início de 2008 passou a ser o técnico da seleção brasileira Sub-15 que irá disputar o Campeonato Sul-Americano da categoria no mês de setembro. "Treinar a equipe adulta é mais um desafio na minha carreira, que eu encaro com muito orgulho. Fico mais feliz ainda em trabalhar com o Paulo, que é um grande profissional e um amigo de longa data", disse o assistente técnico Christiano Pereira, que busca trabalhar em busca do 18.º título sul-americano.