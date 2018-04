CBB anuncia lista inicial de convocados para o Mundial de Basquete 3x3

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) anunciou nesta quarta-feira uma lista inicial de convocados para a seleção masculina de basquete 3x3, esporte que foi inserido ao programa olímpico e fará a sua estreia nos Jogos em Tóquio-2020. Este grupo de jogadores foi chamado visando a Copa do Mundo da modalidade, nas Filipinas, entre os dias 8 e 12 de junho deste ano.

O técnico do time nacional, Douglas Lorite, convocou oito atletas para um período inicial de treinamentos, que começará no próximo dia 26, na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende (RJ). Quatro destes nomes fazem parte do time São Paulo DC, campeão da primeira etapa do Circuito Nacional Pro de Basquete 3x3, realizado no Rio de Janeiro. São eles: Luiz Felipe Soriani, William Evangelista, Jonatas de Melo e Douglas Gorauskas.

Os outros quatro jogadores chamados para este estágio inicial de treinamentos foram Carlos César Silva Junior, da equipe Lendas (RJ), Marcellus Sarmento, do time Rio de Janeiro, Felipe Oscar de Camargo, da Hi-Nutrition (SP), e Rodrigo Del’Arco, da Rio Preto Guarani (SP).

Por meio de nota publicada em seu site oficial, a CBB também informou que o período de treinamentos da seleção brasileira será dividido em três etapas, sendo a primeira nesta segunda quinzena de abril, outra em maio e uma última em junho. No segundo destes meses, Douglas Lorite definirá os nomes dos quatro jogadores que defenderão o Brasil no Mundial de Basquete 3x3, que tem a chancela da Federação Internacional de Basquete (Fiba).

O Brasil integrará o Grupo C da competição, que também contará com Rússia, Canadá, Mongólia e Filipinas. Outros 16 países disputarão o torneio, cujas seleções serão divididas em quatro grupos de cinco nações em cada um. Os dois primeiros colocados de cada chave avançarão às quartas de final. Sérvia, atual campeã, Eslovênia, Letônia, Ucrânia, Polônia, Holanda, Romênia, Estônia, Croácia, Jordânia, Japão, Nova Zelândia, Casaquistão, Equador e Nigéria são as outros países que disputarão este Mundial.

Outra atração desta edição da competição é o local que abrigará as partidas. Será na Phillipine Arena, considerada o maior ginásio coberto do mundo, com capacidade para abrigar 55 mil espectadores. Com porte de um estádio de primeiro nível e possuindo um teto retrátil, a arena foi inaugurada em 2014 e fica localizada na cidade de Victoria, bem próxima de Manila, a capital das Filipinas.