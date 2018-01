CBB anuncia novo técnico dia 27 A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) apresenta os integrantes da nova comissão técnica da seleção brasileira masculina de basquete no dia 27. Após a tumultuada saída do técnico Hélio Rubens Garcia, sob críticas ao seu trabalho, a expectativa é grande. O presidente da CBB, Gerasime Grego Bozikis, disse que a única exigência é ter um treinador que queira vencer. Com uma nova comissão cria-se também a expectativa sobre a possibilidade de convocação de jogadores que vinham ficando fora das seleções anteriores para o Pré-Olímpico de San Juan, em Porto Rico, de 20 a 31 de agosto. Serão dez as seleções das Américas para apenas três vagas disponíveis aos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. E a seleção dos Estados Unidos, com os profissionais da NBA, estará disputando vaga após o fracasso do Mundial de Indianápolis (foi 6º).