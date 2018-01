CBB anuncia novo técnico nesta 6ª A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) anuncia às 11 horas desta sexta-feira, na sede da entidade, no Rio, a comissão técnica da seleção masculina. O fraco desempenho do Brasil no Mundial levou o presidente Gerasime Grego Bozikis a demitir o treinador Hélio Rubens e sua equipe técnica. Em 2003, a seleção joga o Sul-Americano, o Pan-Americano e o Torneio Pré-Olímpico, que classifica os três primeiros para os Jogos de Atenas.