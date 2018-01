CBB anuncia sedes do Mundial feminino A Confederação Brasileira de Basquete anunciou, nesta sexta-feira, os dois ginásios que irão sediar jogos do 15.º Mundial Feminino de Basquete, em São Paulo, em 2006: Ibirapuera e Barueri. O Brasil ganhou a sede do Mundial por causa da infra-estrutura dos Jogos Pan-Americanos. Mas, com obras atrasadas, o Rio não se mostrou preparado para receber a competição.