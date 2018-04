CBB avalia árbitros em Ribeirão Preto Com o objetivo de aplicar as regras com melhor interpretação e transparência 32 árbitros de basquete fazem nesta segunda e terça-feira avaliações teóricas e de aptidão física, no complexo do COC, em Ribeirão Preto. Os testes terminam nesta terça-feira e o Campeonato Brasileiro Masculino começa no domingo, dia 27, com 17 participantes - o COC/Ribeirão, campeão paulista, folga na primeira rodada e estréia no dia 29, em casa, contra o Londrina. Como todos os técnicos devem acompanhar o evento, uma reunião da comissão técnica da seleção brasileira masculina deverá ocorrer em seguida. Segundo o técnico do COC, Aluísio Ferreira, o Lula, a iniciativa da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), de reunir árbitros e técnicos, é importante, pois diminui as possibilidades de erros. "Acho isso legal e melhora muita coisa, deu para perceber que deu certo no ano passado", comenta ele. "Quando existe interpretação diferente em lances parecidos é terrível para técnicos e jogadores, por isso é importante a padronização da arbitragem.", disse. Amistosos - O presidente da CBB, Gerasime Bozikis, o Grego, também participa do evento. Lula é, ao lado de Nilo Guimarães e Ennio Vecchi, auxiliar do técnico Hélio Rubens Garcia na seleção brasileira adulta, que disputará o mundial em setembro, em Indianápolis, nos Estados Unidos. Os adversários serão conhecidos no sorteio de 5 de fevereiro, na sede da competição. Amistosos serão prioridade após o término do Campeonato Brasileiro, a partir de 15 de junho. No entato, Lula não sabe se o calendário de amistosos está pronto.