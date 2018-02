CBB cassa liminar e Flamengo joga pela Liga das Américas

A "guerra" entre a Confederação Brasileira de Basquetebol (CBB) e o time de Franca ganhou mais uma batalha nesta quinta-feira, já que a CBB conseguiu cassar a liminar obtida pelo time do interior de São Paulo, confirmando, assim, a participação da equipe do Flamengo na Liga das Américas. A cassação da liminar foi concedida pelo Desembargador Galdino Toledo Jr., da 10.ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que desqualificou a argumentação utilizada pela 28.ª Vara Cível, que havia dado a liminar ao time de Franca. Franca reivindica a vaga na Liga das Américas por ter terminado o último campeonato nacional em segundo lugar, mas a CBB alega que o clube paulista perdeu o direito de disputar a competição internacional porque não se inscreveu a tempo a tempo para a disputa do Nacional 2008. Desta forma, o Flamengo continua na competição, e encara o Defensor, do Uruguai, às 22h30 desta quinta-feira, em Belo Horizonte, em partida válida pelo grupo C. Quem vencer avança à fase seguinte.