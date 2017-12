CBB confirma apresentação de Janeth As declarações da ala Janeth à Agência Estado, quarta-feira, afirmando que não sabia de sua convocação para a seleção brasileira de basquete, que participará do Pré-Olímpico do México, deixou surpreso o técnico do Brasil, Antônio Carlos Barbosa. Além dele, a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) frisou que a atleta está ciente de todas as datas e sua apresentação está marcada para o início de setembro. Barbosa acredita que deverá estar acontecendo algum problema administrativo para Janeth ter dado as declarações. O treinador, no entanto, frisou que a apresentação da ala está confirmada e sua presença é indispensável à seleção, que embarca nesta sexta-feira para a disputa de oito amistosos na Europa, a partir de segunda até o dia 8. A preocupação do técnico é quanto à participação da jogadora no Torneio Pré-Olímpico, entre os dias 17 e 21 de setembro, que dará ao campeão uma vaga a Atenas. A CBB explicou que Janeth sabia da sua convocação desde o início de março, quando começaram as negociações para que ela permanecesse no Brasil. Mas, a atleta decidiu ir atuar novamente nos Estados Unidos, pelo Houston Comets. De acordo com a entidade, a ala viajou ciente do calendário da seleção, colocando-se à disposição do País três dias após o término da temporada na WNBA. Mas uma boa notícia para Barbosa e a CBB pode ter sido o teor da conversa, via internet, na quarta-feira, entre Janeth e a também ala Iziane, outra atleta brasileira que atua na WNBA, pelo Phoenix Mercury, e já está integrada à seleção. ?Falei com a Janeth e ela disse que está vindo se juntar a nós. Até brincou dizendo para eu ir aproveitando enquanto ela não chega."