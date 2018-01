CBB consegue liberação de Nenê O presidente da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), Gerasime Grego Bozikis, garantiu junto ao Denver Nuggets a liberação do pivô Nenê para defender o Brasil no Pré-Olímpico, que acontecerá de 21 a 31 de agosto, em Porto Rico. O dirigente esteve nos Estados Unidos para se reunir com os representantes da equipe da NBA, com quem também acertou um estágio dos técnicos das seleções brasileiras masculina e feminina. Mas Nenê não deverá participar do Campeonato Sul-Americano e dos Jogos Pan-Americanos, também no segundo semestre, para não desfalcar a preparação do Denver para a temporada 2003/2004 da NBA. Para o Pré-Olímpico, ele se apresentará ao técnico Lula no dia 10 de agosto, já em San Juan, em Porto Rico. ?Desde sua transferência para o Denver, no ano passado, o Nenê mostrou sua vontade em defender o Brasil nas competições internacionais. E, mais uma vez, ele faz questão de ajudar a seleção brasileira na conquista de uma das três vagas das Américas para a Olimpíada de Atenas, em 2004. Além disso, os agentes e diretores do Denver se mostraram totalmente favoráveis a sua presença nos Jogos Olímpicos?, contou o presidente da CBB.