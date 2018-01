CBB define datas do playoff do Nacional masculino A Confederação Brasileira de Basquete divulgou nesta quarta-feira as datas para os playoffs (melhor-de-cinco jogos) do Nacional Masculino de Basquete: oitavas-de-final, 7 a 18 de abril, quartas-de-final, 21 de abril a 2 de maio, semifinal, 5 a 16 de maio, final, 19 de maio a 2 de junho. Uberlândia é líder do Grupo A (92,3% de aproveitamento em 13 jogos) e Franca do B (86,7% em 15 jogos).