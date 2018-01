CBB divulga amanhã tabela do Nacional A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) divulga nesta quarta-feira a tabela completa do 14º Campeonato Nacional Masculino de Basquete, que começa no dia 26, com 17 equipes. Na rodada de abertura, a SporTV vai mostrar duas partidas: Londrina/Sercomtel (PR) x Universo/Minas (MG), no ginásio Moringão, em Londrina, às 11 horas, e Universo/Ajax (GO) x Flamengo/Petrobrás (RJ), no ginásio Rio Vermelho, em Goiânia, às 20h30. A CBB lançará oficialmente o torneio no dia 22, em São Paulo.