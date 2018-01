CBB divulga nova tabela do Nacional de Basquete A Confederação Brasileira de Basquete, cumprindo liminar da 46ª Vara Cível do Rio, divulgou nesta segunda-feira nova tabela do Nacional. A entidade criou o Grupo C, com os seis times excluídos do torneio por aderirem à Nossa Liga de Basquete: Grajaú Country, Keltek Basketball, Telemar/Rio, Ulbra/Torres, Uniara/Araraquara e Winner/Limeira. A 16ª semana do Nacional será aberta quinta-feira, às 20 horas, com Keltek x Rio, Ulbra x Grajaú e Araraquara x Limeira. Os times jogam entre si e quatro se classificam para as quartas-de-final (1º x 4º, 2º x 3º), em melhor-de-cinco jogos. Na fase semifinal, os dois melhores do Grupo C se juntam aos quatro que sairão dos Grupos A e B para um hexagonal (turno único, todos contra todos). Os dois primeiros decidem o título em melhor-de-cinco jogos. O playoff das oitavas-de-final dos Grupos A e B, paralisado pela Justiça, será retomado na próxima semana.