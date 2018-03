CBB homenageia campeões mundiais Amaury Passos, com 108 pontos, e Wlamir Marques, com 106, foram os cestinhas da seleção brasileira na conquista do bicampeonato mundial de basquete ? o time titular, comandado pelo técnico Togo Renan Soares, o Kanela, ainda tinha Ubiratan, Mosquito e Rosa Branca. O Brasil foi ao pódio na 5ª edição do Mundial, no Rio, de 12 a 25 de maio de 1963, após vencer Porto Rico, Itália, Iugoslávia, França, União Soviética e Estados Unidos. Há 40 anos, uma geração de talentosos jogadores colocou o basquete brasileiro em evidência. Os heróis da conquista serão homenageados hoje, em almoço promovido pela Confederação Brasileira de Basquete. Além de Amaury, Wlamir, Carmo de Souza (Rosa Branca) e Carlos Domingos Massoni (Mosquito), a homenagem reunirá Antônio Sucar, Benedito Cícero Tortelli (Paulista), Friedrich Wilhelm Braun (Fritz), Jathyr Eduardo Schall; Luís Cláudio Menon e Vitor Mirshauswka. Ubiratan Pereira Maciel, Waldemar Blatkauskas e Kanela serão homenageados em memória.