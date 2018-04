CBB inicia planejamento para Pequim-08 O objetivo da seleção brasileira masculina de basquete é estar na Olimpíada de Pequim, em 2008, após ausências nos Jogos de Sydney e Atenas. A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) quer ter neste novo ciclo olímpico uma equipe entrosada. ?No basquete, reunir os 12 melhores jogadores não serve. Ganha o melhor conjunto?, afirma o técnico Aloisio Ferreira, o Lula. Para tanto, será preciso conseguir da NBA a liberação dos cinco brasileiros que atuam na liga para a temporada da seleção e pagar os prêmios dos seguros exigidos pelas franquias. Para ter Nenê Hilário, pivô do Denver Nuggets, no ano passado, a CBB teve de desembolsar US$ 7 mil (cerca de 20 mil reais), seguro que deve ser superior dessa vez. Ainda estão na NBA o armador Leandrinho Barbosa (Phoenix Suns), o ala-armador Alex Garcia (New Orleans Hornets), o ala-pivô Anderson Varejão (Cleveland Cavaliers), e o pivô Rafael Araújo, o Baby (Toronto Raptors), que foi liberado para jogar pela seleção no dia 11 de setembro após cumprir suspensão de dois anos por doping. ?Estamos negociando contrato com a Eletrobrás para o masculino... Mas a CBB vai ter recursos, nem que tenhamos de vender nosso carro. O seguro é a garantia para nós e o jogador, vamos ter de pagar?, afirma o presidente da CBB, Gerasime Grego Bozikis. Mas o técnico Lula, que nesta terça-feira apresentou o planejamento para o ciclo olímpico, em São Paulo, após reunião com a comissão técnica e os dirigentes, acha que os atletas terão de fazer sua parte. A fase regular da NBA termina em abril e os que não estiverem nos playoffs podem se apresentar ? a seleção começaria a trabalhar em junho. ?Se alguém precisar um ou dois dias tudo bem, mas não vai dar para chegar na véspera do torneio.? Lula, que acompanhou o torneio olímpico, acha que o Brasil tem o mesmo nível de outros países. ?Mas nossa desvantagem é que esse grupo ainda tem de rodar (competir).? A Copa das Américas é o primeiro desafio, em 2005. Vale cinco vagas, as que estarão disponíveis para as Américas, para estar entre os 24 times do Mundial do Japão, em 2006. O Pan do Rio e o Pré-Olímpico, de classificação aos Jogos de Pequim, em 2007, são os outros grandes desafios do ciclo até Pequim.