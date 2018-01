CBB inicia projeto com jovens atletas São 23 os jovens atletas, de 17 a 19 anos, convocados pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB) para o projeto de Desenvolvimento de Talentos. Durante cinco dias, a partir desta quarta-feira, eles estarão reunidos no Centro de Treinamento do COC, em Ribeirão Preto, para treinos específicos de fundamentos, exercícios físicos e de aplicação. Além disso, haverá palestras, dentre elas com o técnico da seleção masculina, Aluísio Ferreira, o Lula.