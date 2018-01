CBB inicia "Projeto de Repatriamento" A Confederação Brasileira de Basquete anunciou nesta quinta-feira o repatriamento das pivôs Alessandra, Cintia Tuiú e Kelly e da armadora Adrianinha. As quatro defenderão a Seleção Brasileira na temporada 2003 graças ao "Projeto de Repatriamento", criado pela CBB após o Mundial da China, disputado em setembro. Cintia Tuiú e Adrianinha disputarão o Campeonato Paulista pela Unimed/Americana; Kelly - que está disputando a final da Euroliga - e Alessandra - terminando seu contrato na Hungria - retornarão ao Brasil em maio. A CBB aguarda ainda a resposta da armadora Helen, da ala Iziane e da pivô Erika. Apesar de ter recebido a proposta da CBB, a ala Janeth decidiu disputar a WNBA. A Seleção Brasileira disputará o Campeonato Sul-Americano (de 22 a 28 de junho, no Equador); os Jogos Pan-Americanos (de 2 a 9 de agosto, na República Dominicana); a Copa CBB 70 Anos (de 4 a 7 de setembro); e o Torneio Pré-Olímpico (24 a 28 de setembro, no México).