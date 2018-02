CBB não reconhece regra dos estaduais A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) abriu guerra contra a independente Nossa Liga de Basquete de Oscar, Paula e Hortência. A CBB informou nesta quarta que os regulamentos dos Campeonatos Estaduais não serão considerados para a classificação ao Nacional, que inicia dia 11 de dezembro. E também que os times da NLB não representarão o País em torneios internacionais, como a Liga Sul-Americana ? o Telemar/Rio, atual campeão brasileiro, não será inscrito. A Federação Paulista de Basquete define no regulamento do Estadual (artigo 24)que os oito primeiros asseguram vaga no Nacional. Mas a CBB confirmou nesta quarta que não reconhece os regulamentos estaduais e que ?por ser instância superior? pode legislar de forma diferente sobre o assunto. Uniara/Araraquara, Winner/Limeira e Casa Branca, que disputarão a NLB, não poderão competir o Nacional, mesmo colocadas entre as oito primeiras.