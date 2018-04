CBB não vai leiloar sede, diz Grego O presidente da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), Gerasime Grego Bozikis, garantiu, hoje, que a entidade não terá a sua sede, na Avenida Rio Branco, 245, centro do Rio, leiloada por causa de uma disputa judicial. O dirigente confirmou que o imóvel foi dado como garantia em um processo movido pela Sportlink, ex-empresa de marketing da CBB, e assegurou possuir os recursos para arcar com a dívida, cerca de R$ 600 mil, caso seja condenado a pagá-la. Em um contrato de marketing celebrado em 1996, quando a CBB era administrada por Renato Brito Cunha, a Sportlink passou a ter o direito de receber 20% a título de taxa de agenciamento sobre todos os patrocínios destinados à entidade. A disputa judicial começou dois anos depois, quando Grego assumiu a presidência, e decidiu, unilateralmente, não pagar os valores referentes ao contrato com a Caixa. "Primeiro, ele (João Henrique Areias, dono da Sportlink) não participou do contrato com a Caixa, que foi feito em 1993. Segundo, entendo que ele não deve participar do dinheiro vindo de um órgão governamental", justificou Grego. Brito Cunha questionou as argumentações de Grego e ainda afirmou que ele precisa cumprir com suas obrigações, "pagando o que deve". Indignado, o ex-presidente da CBB explicou que a Sportlink assumiu os compromissos da antiga empresa de marketing da entidade, a "Pan-americana", e, por isso, tinha o direito de participar dos contratos celebrados antes de 1996. "A Caixa não contrata gente para fazer o marketing dela? Por que uma empresa responsável pelo marketing da CBB não pode receber valores da Caixa?", questionou Brito Cunha. "Agora, sempre preferi dar um milhão e oitocentos (R$), para receber, por ano, sete milhões e duzentos. Grego hoje jogou tudo fora." No final de 1997, a CBB contava com um total de R$ 9 milhões entre seus três principais patrocinadores: Caixa, Sportv e Reebok. Atualmente, não possui nenhum grande patrocinador, além das emissoras de TV (Bandeirantes e Sportv). A nova decisão de penhora da sede da CBB foi da juíza da 31ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio, Neusa Regina Larsen. A magistrada também determinou que um profissional faça uma avaliação do imóvel. Segundo Grego, ele vale US$ 600 mil.