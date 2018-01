CBB negocia parceria com Nuggets A participação do pivô Maybyner ?Nenê? Hilário, que atua na NBA, na temporada da seleção brasileira será o assunto de reunião entre os dirigentes do Denver Nuggets, Tommy Sheppard e Kiki Vandeweghe, e o presidente da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), Gerasime Grego Bozikis. O jogador, que não participou do Mundial do ano passado por estar contundido, é considerado fundamental pelo técnico Lula para a disputa do Sul-Americano, do Pan-Americano e do Pré-Olímpico, todos em 2003. "Além da vinda do Nenê para a fase de treinos da seleção, quero definir uma data para que o Denver venha ao Brasil fazer clínicas para crianças carentes", disse o presidente da CBB, que viaja sexta-feira para os Estados Unidos. O estágio dos integrantes das comissões técnicas das seleções brasileiras no Denver Nuggets será de 18 de fevereiro a 4 de março. Do time masculino, participarão Lula e os assistentes Flávio Davis e Guerrinha. E do feminino, o treinador Antônio Carlos Barbosa e o auxiliar Paulo Bassul. Eles assistirão a cinco jogos da NBA e acompanharão os treinos do Denver. "É uma iniciativa inédita e acertada", afirmou Lula, que também comanda o COC/Ribeirão Preto.