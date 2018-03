CBB pune atletas do Londrina e do Fla A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) anunciou, hoje, as punições disciplinares para o Sercomtel/Londrina e o Flamengo, por envolvimento dos integrantes das equipes em brigas no fim do jogo de sexta-feira pelo Campeonato Nacional Masculino de Basquete. O Londrina, cujo ginásio foi o palco do tumulto, perderá o mando dos próximos dois confrontos - o time é reincidente, já havia sido advertido por tumultos na partida contra o Botafogo. As punições da Comissão de Disciplina, com base no regulamento do campeonato, ainda incluem suspensão para os jogadores envolvidos nas brigas e multas para os clubes. No Londrina, foram suspensos o técnico Ênio Vecchi, por duas partidas, o assistente-técnico Rodrigo Saviani e o jogador Fábio Oliveira, ambos por um jogo. Pelo Flamengo, estão fora do jogo de sexta-feira, Bruno Mortari, suspenso por dois jogos, e Pipoca, que agrediu os torcedores com uma cadeira, além de Pedro e Soel, por uma partida. As punições para o COC/Ribeirão Preto foram mais brandas, embora a partida contra o Botafogo, no domingo, também tenha terminado em tumulto. O clube foi multado em R$ 2 mil - também havia sido advertido antes. Rodada - Faltando quatro rodadas para o término da fase de classificação, Marathon/Franca, Ribeirão Preto, Botafogo e Vasco, são os times com vagas asseguradas para as quartas-de-final. Fluminense, Flamengo, Londrina, Tilibra/Copimax/Bauru, Valtra/Mogi e Leitor/Casa Branca brigam pelas vagas restantes para a próxima fase, segundo as estatísticas da CBB. Pela 11.ª rodada do Nacional, amanhã, os jogos serão às 20 horas, Universo/Ajax x Sogipa e Botafogo x Mogi. As partidas de sexta-feira fecham a rodada, com Flamengo e Casa Branca, Unisanta e Vasco, Bauru e Hebraica e Unit/Uberlândia x Ribeirão.