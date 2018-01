CBB quer tirar brasileiras da WNBA A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) quer evitar que a preparação da seleção feminina seja comprometida pela ?exportação? das principais jogadoras do País para a liga norte-americana WNBA. A CBB promete bancar ? não o mesmo salário, mas um valor próximo do que pagam as equipes dos Estados Unidos ? por um período de quatro meses, entre junho e setembro, para que as atletas permaneçam no Brasil. O plano foi anunciado, nesta quinta-feira, em São Paulo, pelo presidente da CBB, Gerasime Grego Bozikis, que confirmou o técnico Antônio Carlos Barbosa e o assistente Paulo Bassul no comando da seleção. A novidade foi a convocação de Laís Elena Aranha, técnica de Santo André, para ser outra assistente da equipe. Com a permanência do comando da seleção, a CBB admite que o Brasil foi mal no Mundial da China, em 2002, porque não teve tempo para se preparar. Das 15 jogadoras, 8 estavam na WNBA ? o time treinou completo pela primeira vez dez dias antes do início do Mundial. ?Com boa vontade das meninas e recursos elas poderão ficar aqui e se preparar para conseguir a vaga olímpica?, disse Grego, observando que a WNBA não segue o calendário da Federação Internacional. O Brasil disputará duas competições importantes ? os Jogos Pan-Americanos de São Domingos, na República Dominicana, de 2 a 9 de agosto, e a Copa América, de 10 a 14 de setembro, classificatória para a Olimpíada de Atenas ? as Américas terão uma única vaga que, teoricamente, será disputada por Brasil, Canadá e Cuba (os EUA estão qualificados).