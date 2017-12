CBB retalia clubes e convoca atletas para deporem em dia de jogos A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) encontrou uma forma de punir as atletas (e seus clubes) que boicotaram o evento-teste do Rio-2016. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) da entidade convocou todas elas para serem ouvidas em inquérito interno na próxima quinta-feira no Rio. O problema é que exatamente na quinta-feira será retomada a Liga de Basquete Feminino (LBF), com partidas em Recife (PE) e Americana (SP).