CBB tenta garantir Nenê na seleção O presidente da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), Gerasime Grego Bozikis, viaja na quinta-feira para os Estados Unidos, onde irá conversar com os dirigentes do Denver Nuggets, da NBA, sobre a liberação do pivô brasileiro Maybyner ?Nenê? Hilário para a seleção que disputará o Sul-Americano, o Pan-Americano e o Pré-Olímpico. Além da liberação de Nenê, o presidente da CBB acertará detalhes de um estágio de 13 dias que os técnicos das comissões das seleções masculina e feminina ? Lula, Guerrinha, Flávio Daves, Antônio Carlos Barbosa e Paulo Bassul ? farão em Denver, em fevereiro.