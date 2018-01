Celtics aposta nos reservas e bate Timberwolves em casa na NBA

Preocupado com o desgaste físico dos jogadores, o Boston Celtics apostou nos reservas na noite desta sexta-feira. E obteve sucesso contra o Minnesota Timberwolves. Jogando em casa, venceu por 91 a 84, e sustentou a ponta da tabela da Conferência Leste da NBA. Pela mesma rodada, Chicago Bulls e San Antonio Spurs também venceram.

Com muitos reservas em quadra, o Celtics não contou com um grande destaque na pontuação. Até Kyrie Irving foi mais discreto nesta sexta, ao marcar apenas 16 pontos. Porém, esteve perto de um "triple-double" ao anotar também nove rebotes e oito assistências.

O cestinha da equipe foi Marcus Smart, com 18 pontos, sendo 16 deles somente no segundo tempo da partida. Terry Rozier, outro reserva, marcou 14 pontos e nove rebotes. Aron Baynes obteve um "double-double" de 11 pontos e 10 rebotes. Jaylen Brown contribuiu com 11.

O destaque do Timberwolves foi Karl-Anthony Towns, dono de 25 pontos. Ele anotou um "double-double" por registrar 23 rebotes, marca recorde em sua carreira. Jimmy Butler anotou 14 pontos, enquanto Jamal Crawford registrou 13.

O novo triunfo manteve o Celtics com a segunda melhor campanha da temporada regular da NBA, com 32 vitórias e dez derrotas. O Timberwolves, por sua vez, ocupa a quarta colocação da Conferência Oeste, com 24 triunfos e 16 derrotas.

Outras duas boas partidas da rodada foram disputadas no Texas. E somente um time da casa venceu. O San Antonio Spurs bateu o Phoenix Suns por 103 a 89. Kawhi Leonard e Manu Ginobili lideraram a equipe anfitriã ao marcarem 21 pontos cada, em jogo no qual LaMarcus Aldridge foi poupado. Devin Booker foi o cestinha do Suns, com 21.

Com o resultado, o Spurs segue tentando se aproximar dos líderes do lado Oeste. Tem agora 27 triunfos e 13 derrotas e ocupa a terceira colocação. A liderança segue com o Golden State Warriors (31/8).

Em Dallas, o Mavericks não teve o mesmo rendimento do Spurs e foi batido pelo Chicago Bulls por 127 a 124. Os visitantes foram liderados por Kris Dunn, com 32 pontos (seu recorde na carreira) e nove assistências. Pelo Mavericks, Wesley Matthews anotou 24 pontos e Harrison Barnes contribuiu com 23.

Tanto o Bulls quanto o Mavericks lutam para recuperarem seus melhores momentos na NBA. O time de Chicago é o 13º e antepenúltimo colocado da Conferência Leste, com apenas 14 vitórias e 25 derrotas. Já a equipe de Dallas é o 12º do Oeste, com 13 triunfos e 27 derrotas.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Miami Heat 107 x 103 New York Knicks

Philadelphia 76ers 114 x 78 Detroit Pistons

Boston Celtics 91 x 84 Minnesota Timberwolves

Milwaukee Bucks 100 x 129 Toronto Raptors

Dallas Mavericks 124 x 127 Chicago Bulls

San Antonio Spurs 103 x 89 Phoenix Suns

Denver Nuggets 99 x 91 Utah Jazz

Memphis Grizzlies 100 x 102 Washington Wizards

Portland Trail Blazers 110 x 89 Atlanta Hawks

Los Angeles Lakers 94 x 108 Charlotte Hornets

Acompanhe os jogos deste sábado:

Los Angeles Clippers x Golden State Warriors

Brooklyn Nets x Boston Celtics

Detroit Pistons x Houston Rockets

Indiana Pacers x Chicago Bulls

Orlando Magic x Cleveland Cavaliers

Washington Wizards x Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves x New Orleans Pelicans

Sacramento Kings x Denver Nuggets