Celtics arrasa Raptors mesmo poupando titulares

O Toronto Raptors foi ao TD Banknorth Garden de Boston e levou uma lição do Boston Celtics, que venceu por 112 a 84, mostrando mais uma vez que é a melhor equipe da NBA no momento. A superioridade do Celtics (16-2) foi tão evidente que no quarto período o treinador Doc Rivers decidiu dar um descanso aos titulares. O ala Kevin Garnett somou 23 pontos, seis rebotes e duas assistências para liderar o Celtics. A equipe de Boston foi para o intervalo com um parcial de 62-40 e no início do terceiro quarto estendeu a vantagem a 70-40, sem que o Raptors pudesse esboçar uma resposta. O ala-armador Anthony Parker, com 13 pontos, foi o cestinha do Raptors.