Celtics atropela Los Angeles Lakers e faz 110 a 91

O Boston Celtics derrotou neste domingo o Los Angeles Lakers por 110 a 91, em partida válida pela temporada regular da NBA. O destaque no triunfo foi Paul Pierce, com 33 pontos. Kevin Garnett também teve uma boa atuação ao fazer 22. O Celtics tomou a vantagem no placar no primeiro período e, depois, só administrou. O Lakers não teve um bom poder ofensivo no duelo. Kobe Bryant anotou 22 pontos pelo lado de Los Angeles, que teve uma série de quatro vitórias seguidas interrompida. Agora, o Boston soma 26 vitórias em 29 partidas - seis delas seguidas. É a melhor equipe da temporada na NBA.