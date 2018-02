Celtics bate Utah Jazz e soma 5.ª vitória seguida na NBA

Com cestas decisivas nos segundos finais, Paul Pierce comandou a quinta vitória seguida do Boston Celtics na temporada regular da NBA. O clube derrotou neste sábado o Utah Jazz por 104 a 98. Pierce teve uma atuação apagada no primeiro tempo do confronto. No entanto, o jogador brilhou nos últimos dois quartos, marcando 10 e 14 pontos, respectivamente. Ray Allen fez outros 23, enquanto Kevin Garnett anotou mais 15 para o Celtics, que obteve seu 14.º resultado positivo nos últimos 15 duelos. Pelo lado do Utah, Deron Williams fez 22 pontos, ao passo em que Carlos Boozer anotou 19. Eles foram os destaques do time. Agora, o Celtics soma 25 vitórias em 28 jogos disputados pela temporada. Resultados deste sábado: Dallas Mavericks 97 x 84 Atlanta Hawks Indiana Pacers 92 x 98 Detroit Pistons Orlando Magic 104 x 95 Charlotte Bobcats Washington Wizards 96 x 74 Miami Heat New Orleans Hornets 86 x 76 Cleveland Cavaliers Houston Rockets 91 x 79 Toronto Raptors Milwaukee Bucks 95 x 79 New Jersey Nets Utah Jazz 98 x 104 Boston Celtics Seattle SuperSonics 109 x 90 Minnesota Timberwolves