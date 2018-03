Celtics começam com vitória na final da Conferência Leste

O Boston Celtics venceu o Detroit Pistons por 88 a 79, na noite de terça-feira, e saiu à frente na série melhor-de-sete que define o campeão da Conferência Leste da NBA. Jogando em casa, a equipe manteve o aproveitamento perfeito em seu ginásio - nos playoffs, foram nove vitórias em nove jogos até o momento. Os destaques dos Celtics foram, mais uma vez, Kevin Garnett e Paul Pierce. O ala-pivô foi o cestinha da partida, com 26 pontos além de nove rebotes e dois tocos. Já Pierce - decisivo nas semifinais da conferência, contra o Cleveland - colaborou com 22 pontos, seis rebotes e seis assistências. O Detroit não conseguiu repetir em Boston as boas atuações que teve contra o Orlando Magic, seu adversário anterior. O melhor pontuador da equipe em quadra foi o ala Tayshaun Prince, com 16, segundo por Richard Hamilton, com 15, e Antonio McDyess, que fez double-double com 14 pontos e 11 rebotes. Dois dos principais jogadores do time, Rasheed Wallace e Chauncey Billups não estiveram à altura de suas melhores atuações. Wallace acertou apenas três em 15 arremessos de quadra fechando o jogo com 11 pontos. Já o armador, que ainda se recupera de lesões, fez apenas nove pontos e deu só duas assistências em pouco mais de 31 minutos de participação. A série continua em Boston, quando, na quinta-feira, as duas equipes enfrentam-se pela segunda vez. Para conseguir voltar às finais, o Detroit terá de fazer algo que nenhuma equipe foi capaz de fazer neste ano - vencer o Boston Celtics, em jogo de playoff, fora de casa.