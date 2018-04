Celtics continua imbatível e Spurs assume a liderança

A rodada da NBA foi de pura alegria para o Boston Celtics em seu começo de temporada perfeito, vencendo a sexta partida consecutiva, e o San Antonio Spurs assumindo a liderança isolada na Conferência Oeste. O novo "Big Three" do Celtics (6-0) continua sendo o destaque da competição. O Indiana Pacers foi a sua nova vítima, na vitória por 101 a 86. O ala Paul Pierce fez 31 pontos e pegou 11 rebotes. Já Kevin Garnett marcou 18, também com 11 rebotes, e o ala-armador Ray Allen contribuiu com 17. Na Conferência Oeste, o Spurs impôs a sua condição de campeão da NBA e conquistou a quarta vitória seguida, fazendo 107 a 92 contra o Los Angeles Lakers e assumindo o primeiro lugar isolado da Divisão Sudoeste. O armador francês Tony Parker marcou 26 pontos e deu nove assistências para o Spurs (7-1), beneficiado pela derrota do Houston Rockets por 105 a 99 para o Memphis Grizzlies. O ala-armador Kobe Bryant, do Lakers, anotou 18 pontos e nove rebotes. O ala-pivô espanhol Pau Gasol foi o líder do Grizzlies na vitória sobre o Rockets, que caiu para o terceiro lugar da Divisão Sudoeste. O Phoenix Suns somou a terceira vitória seguida (103 a 102 sobre o New York Knicks) e é líder da Divisão Pacífico. O pivô Amar Stoudemire liderou o ataque com 26 pontos e 12 rebotes. O ala-armador brasileiro Leandrinho ajudou com 23. O ala Rashard Lewis anotou 22 pontos para o Orlando Magic, que venceu por 103 a 76 o SuperSonics e lidera a Divisão Sudeste. O time de Seattle sofreu oito derrotas seguidas, seu pior começo de temporada em toda a história. O Dallas Mavericks venceu por 99 a 84 o Philadelphia Sixers. O rmador Jason Terry marcou 25 pontos e está e quarto lugar na Divisão Sudoeste. O Miami Heat voltou a decepcionar, perdendo por 91 a 76 para o Charlotte Bobcats (4-3). O ala Gerald Wallace marcou 19 pontos. Jogos da rodada: Indiana Pacers 86 x 101 Boston Celtics Orlando Magic 103 x 76 Seattle Supersonics Charlotte Bobcats 91 x 76 Miami Heat Memphis Grizzlies 105 x 99 Houston Rockets Dallas Mavericks 99 x 84 Philadelphia 76ers San Antonio Spurs 107 x 92 Los Angeles Lakers Phoenix Suns 113 x 102 New York Knicks Portland Trail Blazers 102 x 94 Detroit Pistons