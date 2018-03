Celtics derrota Cavaliers por 89 a 73 pela NBA

Pela Conferência Leste da NBA, o Boston Celtics venceu o Cleveland Cavaliers por 89 a 73, chegando à segunda vitória após duas partidas em casa. O ala Lebron James, do Cleveland, foi o cestinha da partida, com 21 pontos, mesmo tendo acertado apenas seis em 24 arremessos de quadra. Pelo Boston, os pontos foram distribuídos entre os três principais jogadores do time. Kevin Garnett anotou 13, Ray Allen contribuiu com 16 e Paul Pierce marcou 19. O brasileiro Anderson Varejão teve bom desempenho nos rebotes, com dez, mas marcou apenas três pontos - converteu um em cinco arremessos de quadra - e cometeu cinco faltas em 33 minutos de participação. A série melhor-de-sete vai agora para Cleveland, onde as duas equipes jogarão no sábado e na segunda-feira. O Boston pode fechar a disputa se vencer ambos os confrontos. Caso isso não aconteça, a série volta para o ginásio do Celtics. O jogo seis, se necessário, será em Cleveland e uma eventual sétima partida, novamente em Boston. O fato de jogar em casa tem sido decisivo nas semifinais de conferência. Até o momento, após dez partidas, apenas os mandantes conseguiram vencer. CONFERÊNCIA LESTE: Detroit Pistons 2 x 1 Orlando Magic Boston Celtics 2 x 0 Cleveland Cavaliers