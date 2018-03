Celtics e Nets jogam nas semifinais Boston Celtics e New Jersey Nets irão se enfrentar nas semifinais dos playoffs da NBA pela Conferência Leste. As duas equipes garantiram vaga nesta quinta-feira, marcando 4 a 2 na série melhor-de-sete. O New Jersey se classificou ao vencer fora de casa o Milwaukee Bucks por 113 a 101. Kenyon Martin foi o cestinha dos Nets, com 29 pontos. A estrela Jason Kidd foi outro destaque, com 22 pontos, 11 rebotes e 11 assistências. Em Boston, Paul Pierce, mais uma vez, foi o comandante dos Celtics na vitória sobre o Indiana Pacers por 110 a 90. Pierce marcou 27 pontos, seguido por Antoine Walker, que anotou 21. Pela terceira vez consecutiva o Indiana Pacers é eliminado na primeira rodada dos playoffs.