Celtics elimina Bucks e avança nos playoffs da NBA; Warriors vence Pelicans

Superando sustos na série, o Boston Celtics enfim confirmou o favoritismo sobre o Milwaukee Bucks na noite deste sábado ao vencer o rival por 112 a 96, em casa, e fechar o confronto válido pelos playoffs da NBA. A equipe anfitriã encerrou a série por 4 a 3, confirmando o duelo com o Philadelphia 76ers pela semifinal da Conferência Leste. Pelo lado Oeste, o Golden State Warriors bateu o New Orleans Pelicans no primeiro jogo da semifinal da conferência.

Al Horford e Terry Rozier foram os responsáveis por liderar o Celtics na sétima partida da série. Eles foram os cestinhas da equipe, com 26 pontos cada. O primeiro anotou ainda oito rebotes e três assistências, enquanto Rozier contribuiu com seis rebotes e nove assistências. Com a boa atuação, compensaram a ausência de Kyrie Irving, ainda machucado.

Do outro lado da quadra, o Bucks também contou com boas atuações individuais. Khris Middleton se tornou o cestinha da partida ao marcar 32 pontos. Eric Bledsoe anotou 23 e Giannis Antetokounmpo quase marcou um "double-double" com seus 22 pontos e nove rebotes.

Nada disso, porém, evitou a vitória do Celtics, que abriu vantagem no terceiro período e manteve o domínio no quarto final, após oscilar no segundo período.

Também neste sábado, o Warriors iniciou sua trajetória na semifinal da Conferência Oeste. Os atuais campeões derrotaram o New Orleans Pelicans por 123 a 101, diante de sua torcida. Franco favorito, o Warriors fez um primeiro quarto equilibrado, mas abriu vantagem de 20 pontos no segundo e deslanchou no terceiro, encaminhando a vitória.

Ainda sem contar com Stephen Curry, o time da casa contou com a liderança de Klay Thompson, cestinha da partida, com 27 pontos. Kevin Durant contribuiu com um "double-double" de 26 pontos e 13 rebotes. Draymond Green brilhou ao anotar um "triple-double" de 16 pontos, 15 rebotes e 11 assistências.

Pela equipe visitante, o destaque foi Anthony Davis, responsável por um "double-double" de 21 pontos e 10 rebotes. E'Twaun Moore contribuiu com 15. A dupla terá a oportunidade de empatar o duelo no segundo jogo da série, marcado para a noite de terça-feira, novamente em Oakland, na casa do Warriors.

Neste domingo, mais dois jogos vão movimentar os playoffs da NBA. O Cleveland Cavaliers vai enfrentar o Indiana Pacers no sétimo e decisivo jogo da série, na casa dos atuais vice-campeões. Pelo lado Oeste, o Utah Jazz, de Raulzinho, vai iniciar a série da semifinal contra o Houston Rockets, de Nenê, na casa do Rockets, que é um dos favoritos ao título.