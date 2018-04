Celtics humilha o Knicks com vitória arrasadora na NBA

O Boston Celtics pode não ter entrado em quadra com a intenção de abusar, mas no fim impôs ao New York Knicks um humilhante placar de 104 a 59, numa das vitórias mais fáceis de sua história. O Knicks sofreu a terceira pior derrota de sua história. O Celtics ainda manteve no banco durante a maior parte do jogo os seus astros Kevin Garnett, que só jogou 21 minutos, e Ray Allen, que jogou 29 minutos. Nenhum jogador do Knicks foi capaz de superar a barreira dos 10 pontos. Foram 28,3% (15-53) de acerto nos arremessos de quadra. A pouco menos de 9 minutos do fim, o Celtics já abria uma vantagem parcial de 50 pontos (93-43). O cestinha do Knicks foi o ala Quintin Richardson, com sete pontos. Ele errou 8 de 11 arremessos. O ala Paul Pierce, que também passou no banco todo o último quarto, liderou o ataque do Celtics com 21 pontos e sete rebotes. O Celtics (12 vitórias e 2 derrotas) venceu seus oito jogos em casa e tem a melhor campanha da NBA. O Knicks (4 vitórias e 10 derrotas) foi derrotado em seus sete jogos como visitante. Resultados de quinta-feira Boston Celtics 104 x 59 New York Knicks Golden State Warriors 113 x 94 Houston Rockets Los Angeles Lakers 127 x 99 Denver Nuggets