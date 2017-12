Celtics lideram a Divisão Atlântico O jogador Paul Pierce liderou o Boston Celtics na vitória de 98 a 92 sobre o Utah Jazz. Pierce marcou 36 pontos e Kenny Anderson 18. Nos últimos 13 jogos pela NBA, os Celtics venceram 11 partidas e agora estão empatados em primeiro lugar com o New Jersey Nets, na Divisão do Atlântico. A estrela do Utah, Karl Malone, marcou 22 pontos. Confira os outros resultados desta sexta-feira: Indiana 100 x 94 New Jersey; Philadelphia 94 x 83 Atlanta; Cleveland 86 x 81 Miami; Washington 93 x 75 Orlando; Memphis 114 x 108 Los Angeles Lakers; Minnesota 94 x 89 Charlotte; San Antonio 109 x 74 Denver.