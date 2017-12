Celtics perde em casa para o Nets Todd MacCulloch selou a vitória do New Jersey Nets sobre o Boston Celtics ontem à noite, por 95 a 92. MacCulloch marcou os dois últimos pontos do Nets e outros 10 ao longo da partida. Paul Pierce foi quem mais ponto marcou: 36. Jason Kidd marcou outros 21 pontos. Antoine Walker anotou 16 pontos para o Celtics.