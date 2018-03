Celtics perto da classificação e Wizards vivos nos playoffs

O Boston Celtics confirmou seu favoritismo e venceu a noite de quarta-feira, em casa, o Atlanta Hawks por 110 a 85, resultado que deixa a equipe muito perto das semifinais dos playoffs da NBA. Com o triunfo desta quarta, o Celtics fez 3 a 2 na série melhor de sete e se garante nas semifinais da Conferência Leste com mais uma vitória. O destaque do Boston ficou com o ala Paul Pierce, com 22 pontos, enquanto o também ala Kevin Garnett colaborou com outros 20. Pelo Hawks, o armador Joe Johnson marcou 21 pontos, enquanto o ala Josh Smith converteu outros 18. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima sexta-feira, na Philips Arena, casa do Hawks. WIZARDS VIVO O Washington Wizards venceu fora de casa o Cleveland Cavaliers, do ala-pivô brasileiro Anderson Varejão, por 88 a 87. Com a vitória, a franquia da capital americana diminuiu para 3 a 2 a vantagem do Cavaliers na série melhor de sete da fase final da liga de basquete profissional americana. O destaque do Wizards ficou com o ala Caron Butler, que marcou 32 pontos e converteu uma cesta faltando 3 segundos para o fim do tempo regular, o que garantiu a vitória de sua equipe. Varejão, que jogou por quase 17 minutos, marcou apenas 3 pontos pelo Cavs, ao converter 1 de 6 arremessos de quadra e 1 de 2 lances livres. O brasileiro ainda colaborou com 3 rebotes para o Cleveland. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima sexta-feira, no Verizon Center, casa do Wizards.