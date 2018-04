Celtics segue invicto e se aproxima de marca histórica

Mais do que nunca, o "Big Three" do Boston Celtics mostrou sua classe, saindo de uma desvantagem de 15 pontos para manter a sua equipe como a única invicta na NBA. Com uma boa demonstração de basquete, o trio se recuperou no último quarto e levou o Celtics a uma vitória por 92 a 91 sobre o Miami Heat. O ala Kevin Garnett anotou 26 pontos e 11 rebotes; Paul Pierce, a 25 segundos do fim, fez a cesta da vitória e completou 12 pontos, e Ray Allen, 19. O Celtics (8-0) evitou assim ser surpreendido pelo Heat (1-8). O início de campanha é o melhor desde 1972-73, quando a equipe ganhou seus primeiros 10 jogos. O San Antonio Spurs mostrou sua classe de atual campeão, e venceu por 90 a 84 o Houston Rockets, mantendo a condição de líder da Divisão Sudoeste. O ala Tim Duncan foi decisivo, com 25 pontos e 13 rebotes. O Orlando Magic (8-2), líder da Divisão Sudeste, conseguiu a sua terceira vitória seguida: 95 a 70 sobre o New Jersey Nets, com o pivô Dwight Howard somando 21 pontos e 19 rebotes. Howard, de 21 anos e 343 dias, é o jogador mais jovem na história da NBA a chegar aos 3 mil rebotes. Ele superou o pivô Shaquille O'Neal, que atingiu a marca quando tinha mais de 23 anos e também jogava pelo Magic. O New Orleans Hornets (8-2) venceu por 120 a 118 o Memphis Grizzlies e lidera a Divisão Sudoeste. O ala David West anotou 40 pontos, inclusive a cesta da vitória, a 8,3 segundos do fim da prorrogação. O ala Lamar Odom ofuscou o seu companheiro Kobe Bryant, com 25 pontos e 15 rebotes, e levou o Los Angeles Lakers (5-3) a vencer por 103 a 91 o Detroit Pistons. O time está no segundo lugar da Divisão Pacífico, empatado com o Los Angeles Clippers. Outro destaque individual da rodada foi o ala LeBron James. Com 40 pontos, sua segunda melhor marca na temporada, ele liderou o Cleveland Cavaliers na vitória por 99 a 94 sobre o Utah Jazz. O armador Gilbert Arenas anotou 30 pontos, 11 assistências e seis rebotes para levar o Washington Wizards (2-5) à sua segunda vitória consecutiva: 103 a 90 sobre o Indiana Pacers. Já o ala Caron Butler teve seu melhor desempenho na temporada, marcando 29 pontos para o Washington Wizards (3-5), que venceu por 105 a 89 o Minnesota Timberwolves. O ala-armador Kevin Martin bateu um recorde pessoal, marcando 43 pontos, e ainda pegou 10 rebotes para levar o Sacramento Kings a uma vitória por 123 a 118 sobre o New York Knicks, na segunda prorrogação. O ala Al Harrington e o pivô Andris Biedrins foram os destaques do Golden State Warriors (1-6), que venceu por 122 a 105 o Los Angeles Clippers, depois de abrir a temporada com seis derrotas. O ala novato Kevin Durant, com uma cesta de três pontos no fim da segunda prorrogação, salvou o Seattle SuperSonics (2-8), que venceu por 126 a 123 o Atlanta Hawks. O ala Andre Iguodala anotou 22 pontos para o Philadelphia Sixers (3-6), que contou com 19 do reserva Louis Williams no segundo tempo para sair de uma desvantagem de 25 pontos e derrotar por 92 a 88 o Portland Trail Blazers.