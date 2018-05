Celtics supera Grizzlies e chega a 11 jogos sem perder

O Boston Celtics comprova a cada partida que é mesmo um dos grandes favoritos ao título da temporada 2009/2010 da NBA. Na noite de segunda-feira, a equipe do Oregon fez o de sempre: com boa distribuição de pontos entre os titulares e ótimo jogo coletivo, o time venceu a 11.ª partida consecutiva, e a 20.ª em 24 disputadas na competição.

A vítima da vez foi o Memphis Grizzlies, que se mostrou um grande adversário, mas acabou sucumbindo por 110 a 105 diante de sua torcida no FedEx Forum.

O Boston Celtics teve como cestinha o ala Paul Pierce, que marcou 19 pontos e deu seis assistências. O armador Ray Allen, com 18 pontos, também foi decisivo no confronto. Os dois brilharam sobretudo nas bolas de três. Pierce acertou as três tentativas que fez; Allen teve sucesso em cinco de seis arremessos.

O desempenho da dupla na linha dos três foi fundamental para o Celtics, que no total acertou dez em 20 tentativas. O Memphis arremessou 13 vezes e converteu apenas uma. O ala Rudy Gay, cestinha da partida com 23 pontos, fracassou em todas as cinco vezes que tentou de longa distância.

A vice-liderança na Conferência Leste está com o Orlando Magic. Na noite de segunda-feira, a equipe da Florida superou o Indiana Pacers por 106 a 98, e chegou à 18.ª vitória em 24 partidas na temporada 2009/2010. O pivô Dwight Howard foi o nome do jogo, com 21 pontos, 23 rebotes e quatro tocos.