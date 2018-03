Celtics vence Cavaliers e faz 1 a 0 em playoff da NBA

Uma grande atuação de Kevin Garnett deu ao Boston Celtics a vitória no primeiro jogo da série melhor-de-sete contra o Cleveland Cavaliers pela NBA. Na noite de terça-feira, em Boston, o ala/pivô marcou 28 pontos e deu a vitória à equipe da casa por 76 a 72. A partida foi marcada por muitos erros e atuações abaixo da média de jogadores considerados fundamentais. Os pontos de Garnett, por exemplo, salvaram o Celtics de uma derrota em noite apagada de duas outras estrelas. O ala Paul Pierce acertou apenas dois em 14 arremessos e fechou a noite com quatro pontos; Ray Allen, principal armador da equipe, terminou o jogo zerado. No Cleveland, a história não foi diferente. LeBron James, segundo maior pontuador da temporada da NBA - tem média de 27,3 -, terminou a noite apenas com 12. O ala acertou apenas dois em 18 arremessos de quadra, e somou mais oito pontos em lances livres. Apesar de ter passado perto de um triple-double, com nove assistências e nove rebotes, James cometeu dez erros durante a partida, contra 3,4 de média na temporada. Único brasileiro em quadra nas semifinais de conferência, Anderson Varejão também teve noite apagada. Em pouco mais de 11 minutos de quadra, marcou um ponto, pegou um rebote e roubou duas bolas. O destaque positivo do Cleveland foi o pivô lituano Zydrunas Ilgauskas, que fez um double-double, com 22 pontos e 12 rebotes. O segundo jogo da série, também em Boston, acontece na quinta-feira. Depois, haverá duas partidas em Cleveland - no sábado e na próxima segunda-feira. A equipe que somar quatro vitórias no confronto terá pela frente o vencedor do duelo entre Detroit Pistons e Orlando Magic. O Detroit venceu os dois primeiros jogos.